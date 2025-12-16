Atalanta senza Lookman | Palladino studia il nuovo assetto offensivo
L’assenza di Lookman mette alla prova l’Atalanta, costretta a rivedere l’assetto offensivo. Con le recenti eliminazioni di Nigeria e Costa d’Avorio dalla Coppa d’Africa, Palladino si prepara a ridefinire le strategie di squadra, puntando su nuove soluzioni per mantenere alta la competitività in vista delle prossime sfide.
L’ultima Coppa d’Africa ha portato in finale Nigeria e Costa d’Avorio, le stesse nazioni che rappresentano due pilastri simbolici dell’Atalanta, uno in attacco e uno in difesa. Un dettaglio che oggi diventa attualità concreta, perché l’assenza di Ademola Lookman obbliga i nerazzurri a rimettere mano all’assetto offensivo. Il calendario concede tempo. Una settimana senza impegni ufficiali, poi domenica sera, alle 20.45, la trasferta di Genova contro il Grifone. Palladino può riflettere, provare soluzioni, valutare uomini e incastri. Le alternative non mancano, ma nessuna ricalca davvero il profilo del nigeriano. Como1907news.com
La conferenza stampa di presentazione del tecnico Raffaele Palladino
