A Ascoli, i problemi di sicurezza, come risse e violenze, sono diventati una realtà da affrontare. È importante riconoscere questa situazione per favorire un’analisi obiettiva e trovare soluzioni efficaci, senza minimizzare o ignorare le sfide che la città deve affrontare in ambito di sicurezza pubblica.

di Flavio Nardini Ascoli, abbiamo un problema. E non è più possibile far finta che non esista. Per diverso tempo è sembrato che certi fenomeni – risse, violenze, coltelli, baby gang – fossero problemi quasi esclusivi della costa. Ma il capoluogo non può più permettersi questa illusione rassicurante. Gli ultimi episodi stanno pian piano aprendo uno squarcio nella tranquillità di facciata della città. Partiamo dalla fine: i petardi esplosi in piazza del Popolo durante la festa di Capodanno, seguiti dalle botte tra i tavolini di un locale, con gruppi di giovani ’maranza’ pronti a trasformare una serata di festa in un ring improvvisato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos sicurezza: se anche Ascoli ha un problema

Leggi anche: Ancona, Sos lupi, c?è il protocollo: se diventano pericolosi si potrà anche sparare

Leggi anche: Zampini non ha dubbi: «La Juventus ha questo problema. Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso, ora Spalletti può provare il suo calcio»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Marmore ha paura, sos sicurezza. Una petizione a prefetto e sindaco - Con una petizione a sindaco e prefetto si chiedono più controlli e l’implementazione del sistema di videosorveglianza. lanazione.it

Ascoli top per sicurezza, Fioravanti 'costante collaborazione' - Il sindaco Marco Fioravanti accoglie con soddisfazione il nuovo risultato raggiunto da Ascoli Piceno nella ... ansa.it

Sos sicurezza al Pontino Lungo: "Che degrado" - Lo storico sottopassaggio pedonale di nuovo al centro delle polemiche: "Negli ultimi mesi è diventato impossibile passare di lì la sera" Il Pontino Lungo, storico sottopassaggio pedonale che collega ... ilrestodelcarlino.it

Maraldo, 'solidarietà ai lavoratori dell'ospedale di Ascoli aggrediti'. Il dg dell'Azienda sanitaria: "Episodio grave, la loro sicurezza una priorità assoluta" #ANSA x.com

Il direttore generale dell’Ast di Ascoli esprime solidarietà agli operatori coinvolti e richiama il protocollo firmato con Prefettura e Questura per la sicurezza negli ospedali - facebook.com facebook