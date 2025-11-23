Ancona Sos lupi c?è il protocollo | se diventano pericolosi si potrà anche sparare

ANCONA - L?ultimo caso risale a solo un giorno fa. Ancona si è svegliata sotto la pioggia battente, un cielo plumbeo e con i lupi ancora a spasso in città. L?avvistamento. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, Sos lupi, c?è il protocollo: se diventano pericolosi si potrà anche sparare

Avvistamenti di lupi nelle zone urbanizzate di Ancona, il punto con il direttore del Parco del Conero Zannini: “Esemplari in dispersione”. Manuale di buone norme nei casi di incontri ravvicinati. - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, Sos lupi, c’è il protocollo: se diventano pericolosi si potrà anche sparare - Ancona si è svegliata sotto la pioggia battente, un cielo plumbeo e con i lupi ancora a spasso in città. Scrive corriereadriatico.it

Allarme lupi ad Ancona, animalisti in cattedra: «Tenete i vostri cuccioli al guinzaglio» - ANCONA «Noi non siamo contro i lupi che sono degli animali bellissimi, a rischio, e per questo vanno tutelati. Scrive msn.com