Zampini non ha dubbi | La Juventus ha questo problema Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso ora Spalletti può provare il suo calcio

Zampini, noto giornalista e tifoso bianconero, ha toccato alcuni temi d’attualità di casa Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Massimo Zampini è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per inquadrare il momento che sta vivendo la Juventus. Queste le sue dichiarazioni. QUI: Juve Cagliari, Spalletti sceglie la formazione: ben cinque rientri rispetto al match di Champions League. Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium BODO GLIMT JUVE – «A Bodo brutto primo tempo, poi ottima reazione. Non sono negativo. In questi anni dobbiamo dimenticarci che qualche gara della Juve sia facile. Poi i bianconeri hanno un problema: non chiudono mai le gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

