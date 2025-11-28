Zampini non ha dubbi | La Juventus ha questo problema Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso ora Spalletti può provare il suo calcio

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zampini, noto giornalista e tifoso bianconero, ha toccato alcuni temi d’attualità di casa Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. Massimo Zampini è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per inquadrare il momento che sta vivendo la Juventus. Queste le sue dichiarazioni. QUI: Juve Cagliari, Spalletti sceglie la formazione: ben cinque rientri rispetto al match di Champions League. Tutte le possibili novità all’Allianz Stadium BODO GLIMT JUVE – «A Bodo brutto primo tempo, poi ottima reazione. Non sono negativo. In questi anni dobbiamo dimenticarci che qualche gara della Juve sia facile. Poi i bianconeri hanno un problema: non chiudono mai le gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

zampini non ha dubbi la juventus ha questo problema yildiz a volte 232 un po8217 abbandonato a se stesso ora spalletti pu242 provare il suo calcio

© Juventusnews24.com - Zampini non ha dubbi: «La Juventus ha questo problema. Yildiz a volte è un po’ abbandonato a se stesso, ora Spalletti può provare il suo calcio»

Argomenti simili trattati di recente

zampini ha dubbi juventusZampini a RBN: "Juve non sai chiudere le gare. Vi spiego il problema di Yildiz" - Pensare di aver conquistato qualcosa di definitivo con quella vittoria è sbagliato, pensare che quella ... Si legge su tuttojuve.com

zampini ha dubbi juventusJuventus, Zampini: 'Squalifica Agnelli finita il giorno che De Laurentiis viene deferito' - L'opinionista ha aggiunto: 'Questa è la pietra tombale su chi pensa che la giustizia sportiva agisca in maniera equa' ... Secondo it.blastingnews.com

zampini ha dubbi juventusIl livello e i dubbi: da cosa deve ripartire la Juventus - I bianconeri non riescono a uscire dall'alone della mediocrità: dalle parole di Spalletti ai dubbi, c'è tanto su cui lavorare. Scrive ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Zampini Ha Dubbi Juventus