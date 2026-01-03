Sollicciano inferno senza fine Il garante | Allarme rientrato Rimane l’immobilismo politico

Il incendio di Capodanno a Sollicciano si è spento rapidamente, ma la questione del carcere rimane aperta. Il garante evidenzia che, nonostante l’allarme sia rientrato, l’immobilismo politico impedisce interventi efficaci. La situazione nel carcere toscano continua a rappresentare una sfida, richiedendo attenzione e azioni concrete per garantire sicurezza e condizioni adeguate.

di Teresa Scarcella Il principio di incendio di Capodanno si è risolto quasi subito, ma il tema Sollicciano continua ad essere rovente. E Giancarlo Parissi, garante comunale dei detenuti, non è qui per fare da pompiere. Parissi, situazione rientrata? "Non so se la stanza è già agibile, ma i detenuti sono tornati nelle celle. È stato tamponato il problema, l’ennesimo". Che aria si respira? È proprio il caso di chiederlo. "Il fatto che anche un principio di incendio diventi un rogo, vuol dire che ormai c’è assuefazione all’emergenza. Sollicciano si sta abituando ai suoi demoni, ed è la cosa peggiore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

