La fine dell’era Tajani rompe l’immobilismo politico del centrodestra

L'uscita di Tajani segna una svolta nel panorama politico del centrodestra, portando a una possibile ridefinizione degli equilibri. Con l'obiettivo di sfidare la fortezza di Fratelli d’Italia e i suoi consensi, si apre una nuova fase caratterizzata da strategie e ambizioni che potrebbero cambiare le sorti del blocco di maggioranza.

Provare ad assaltare la Fort Knox della destra, laddove sono custoditi i milioni di voti di Fratelli d'Italia: un piano ambizioso, da romanzo di Ian Fleming, quello di James Bond, che frulla nella testa della Famiglia. Già, è sempre l'ora dei Berlusconi. Perché «un imprenditore non può star lontano dalla politica»: lo sappiamo almeno dal 1994, ieri lo ha confermato il primo figlio, Pier Silvio Berlusconi. Con la stessa nonchalance con la quale l'augusto padre lanciò sul mercato politico la sua creatura politica, Forza Italia, ieri Pier Silvio ha elegantemente dato gli otto giorni ad Antonio Tajani, con tanto di sentiti ringraziamenti per aver saputo in questi mesi preservare quel che resta dei giorni del Padre.