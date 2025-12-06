Slittino | Felix Loch detta legge nella prima gara a Winterberg In casa Italia spazio al giovane Haselrieder
Doveva aprirsi ad Igls la Coppa del Mondo di slittino, ma l’ opening alla fine c’è stato in quel di Winterberg. E davanti al pubblico di casa è subito Germania a dettar legge: nel singolo maschile splende subito la stella di Felix Loch. Il più forte slittinista della storia trova il successo numero 44 nella prova classica a livello individuale, in una carriera meravigliosa. Inizio di stagione olimpica da sogno per il teutonico che va a caccia del terzo titolo a Cinque Cerchi. Miglior tempo in entrambe le run, 1’43”160 il crono finale. Battuto l’austriaco Jonas Mueller di nove centesimi. Terza piazza per il detentore della sfera di cristallo, Max Langenhan, che con una seconda discesa non convincente ha pagato molto dal connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
