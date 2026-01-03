Sicurezza nel parcheggio dei pendolari Zandonella | Anno nuovo problemi vecchi

Da ilpiacenza.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parcheggio dei pendolari presso la stazione ferroviaria di Piacenza rappresenta un punto di grande importanza per i cittadini che vi si recano quotidianamente. Tuttavia, la sicurezza e la gestione dell’area continuano a sollevare preoccupazioni, evidenziando come molti problemi persistano nel tempo. In questo contesto, è fondamentale affrontare le criticità per garantire un servizio più affidabile e sicuro per tutti gli utenti.

«In qualità di consigliere comunale, ritengo doveroso denunciare la situazione in cui versa il parcheggio dei pendolari della stazione ferroviaria di Piacenza, utilizzato ogni giorno da centinaia e centinaia di piacentini. Le foto - denuncia Zandonella - parlano più di ogni parola: vedere tale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

sicurezza nel parcheggio dei pendolari zandonella anno nuovo problemi vecchi

© Ilpiacenza.it - Sicurezza nel parcheggio dei pendolari, Zandonella: «Anno nuovo, problemi vecchi»

Leggi anche: Anno nuovo, problemi vecchi: ancora vandalismi al parchetto di Maggianico

Leggi anche: Rimini vince la sfida sotto canestro,. Pesaro ritrova i vecchi problemi. Ma almeno resta nel gruppo di testa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

sicurezza parcheggio pendolari zandonellaSicurezza nel parcheggio dei pendolari, Zandonella: «Anno nuovo, problemi vecchi» - Il consigliere Lega: «Chi compie atti delinquenziali lo fa anche perché la zona è lasciata nell'abbandono più totale» ... ilpiacenza.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.