Sicurezza nel parcheggio dei pendolari Zandonella | Anno nuovo problemi vecchi
Il parcheggio dei pendolari presso la stazione ferroviaria di Piacenza rappresenta un punto di grande importanza per i cittadini che vi si recano quotidianamente. Tuttavia, la sicurezza e la gestione dell’area continuano a sollevare preoccupazioni, evidenziando come molti problemi persistano nel tempo. In questo contesto, è fondamentale affrontare le criticità per garantire un servizio più affidabile e sicuro per tutti gli utenti.
«In qualità di consigliere comunale, ritengo doveroso denunciare la situazione in cui versa il parcheggio dei pendolari della stazione ferroviaria di Piacenza, utilizzato ogni giorno da centinaia e centinaia di piacentini. Le foto - denuncia Zandonella - parlano più di ogni parola: vedere tale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Anno nuovo, problemi vecchi: ancora vandalismi al parchetto di Maggianico
Leggi anche: Rimini vince la sfida sotto canestro,. Pesaro ritrova i vecchi problemi. Ma almeno resta nel gruppo di testa
Sicurezza nel parcheggio dei pendolari, Zandonella: «Anno nuovo, problemi vecchi» - Il consigliere Lega: «Chi compie atti delinquenziali lo fa anche perché la zona è lasciata nell'abbandono più totale» ... ilpiacenza.it
Ventimiglia, finanziati parcheggio ex GIL e palestre: oltre un milione di euro per riqualificare il centro (Foto) Cassa Depositi e Prestiti e Credito Sportivo sostengono gli interventi: sicurezza, servizi e cantieri al via nel 2026 con attenzione a cittadini e - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.