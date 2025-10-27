Rimini vince la sfida sotto canestro Pesaro ritrova i vecchi problemi Ma almeno resta nel gruppo di testa
DOLE 86 VUELLE PESARO 65 DOLE: Leardini ne, Tomassini 11, Denegri 10, Sankare ne, Marini 7, Ogden 11, Pollone 12, Georgescu, Della Chiesa, Robinson 12, Simioni 14, Camara 9. All. Dell’Agnello. VUELLE PESARO: Trucchetti 3, Bertini 14, Maretto 2, Sakinè ne, De Laurentiis, Tambone 13, Virginio 5, Bucarelli 10, Miniotas 16, Fainke 2. All. Leka. Arbitri: Vita, Moretti e Tallon. Note – Parziali: 21-18, 48-32, 70-50. Tiri liberi: Rimini 1822, Pesaro 1011. Tiri da 3 punti: Rimini 1227, Pesaro 1130. Rimbalzi: Rimini 40, Pesaro 34. Usciti per 5 falli: Bucarelli e Maretto. Spettatori: 3.400. La Vuelle segue la sorte delle altre capoliste in questa settima giornata, perdendo in maniera netta il derby. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
