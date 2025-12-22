Si apre nel migliore dei modi la stagione che porterà alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina per la Nazionale italiana di slittino. Anche con un po’ di sorpresa, gli azzurri nelle prime tre tappe della Coppa del Mondo (da considerare solamente quelle statunitensi visto che a Winterberg l’Italia era con la squadra B) si sono disimpegnati alla grande. A Park City weekend da sogno: Verena Hofer ha conquistato un’incredibile seconda piazza nel singolo donne riportando il Tricolore sul podio in questa disciplina, primo podio in carriera per Leon Felderer terzo nel singolo maschile, con Dominik Fischnaller quarto, mentre Ivan NaglerFabian Malleier centrano il primo podio in carriera nel doppio (terzi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino: bilancio dell’Italia più che positivo nella prima sezione della stagione olimpica

