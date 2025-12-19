Cena degli auguri! Arbitri al Piccolo Castello Il presidente Rugini | Un 2025 molto positivo

La sezione Aia di Siena si è riunita al Piccolo Castello per la cena degli auguri, un momento di convivialità e spirito natalizio. Tra addobbi, camino acceso e calore umano, il presidente Rugini ha condiviso ottimismo per il 2025. Una serata di festa che rafforza il legame tra arbitri, amici e colleghi, celebrando insieme i successi e la passione per il loro ruolo.

L'albero addobbato, il camino acceso. Il calore e la partecipazione di sempre: la sezione Aia di Siena si è ritrovata al Piccolo Castello per festeggiare il Natale. Per premiare gli associati che si sono maggiormente distinti e per dare il benvenuto alle nuove leve. Per il presidente, Fausto Rugini (nella foto), il momento di tracciare il bilancio di questo 2025. "E' sicuramente positivo – afferma –, la sezione è in salute. Con l'ultima sessione d'esame abbiamo immesso 16 nuovi arbitri, un ottimo numero. Possiamo inoltre ritenerci soddisfatti dei ragazzi impegnati a livello regionale, che si stanno mettendo in evidenza nelle massime categorie e che sono, incrociando le dita, in lotta per un passaggio a livello nazionale.

