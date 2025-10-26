Serie C | Perugia-Livorno le probabili formazioni Formisano non cambia in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Far sì che la convincente affermazione con la Sambenedettese non rimanga un episodio isolato. Con questo obiettivo il Livorno affronterà la delicata trasferta sul campo del Perugia, in programma lunedì 27 ottobre alle 20.30 in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

serie c perugia livornoSerie C | Perugia-Livorno, le probabili formazioni. Formisano non cambia, in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine - Con questo obiettivo il Livorno affronterà la delicata trasferta sul campo del Perugia, in programma luned ... Come scrive livornotoday.it

serie c perugia livornoPronostico Perugia vs Livorno – 27 Ottobre 2025 - Allo Stadio Renato Curi va in scena il confronto di Serie C tra Perugia e Livorno, in programma il 27 Ottobre 2025 con calcio d’inizio alle 20:30. news-sports.it scrive

serie c perugia livornoCalcio serie C, il Perugia presenta Giovanni Tedesco: "Emozioni indescrivibili ma lunedì c'è la finale di Champions" - L'ex capitano, giunto in biancorosso come terzo allenatore stagionale, invoca da subito una sterzata e annuncia: "Angella torna capitano" ... Scrive perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Serie C Perugia Livorno