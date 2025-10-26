Serie C | Perugia-Livorno le probabili formazioni Formisano non cambia in attacco Dionisi in vantaggio su Di Carmine
Far sì che la convincente affermazione con la Sambenedettese non rimanga un episodio isolato. Con questo obiettivo il Livorno affronterà la delicata trasferta sul campo del Perugia, in programma lunedì 27 ottobre alle 20.30 in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
