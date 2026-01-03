Serie A Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

Oggi, sabato 3 gennaio, si disputano gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A, con le sfide tra Sassuolo e Parma e Genoa e Pisa. Due incontri che, pur in un contesto di stagione ancora in corso, rappresentano un momento importante per le squadre coinvolte nel tentativo di consolidare le proprie posizioni in classifica. I risultati di oggi si sono conclusi entrambi con un pareggio 1-1.

(Adnkronos) – Si giocano oggi, sabato 3 gennaio, gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nella sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Thorstvedt al 12', ha risposto Pellegrino al 24'. In classifica i neroverdi sono al nono posto con 23 .

Genoa, solo un pareggio col Pisa. 1-1 anche tra Sassuolo e Parma - Le due sfide del sabato pomeriggio, valide per la diciottesima giornata di Serie A, si sono concluse entrambe con un pareggio ... sportal.it

Serie A: Genoa e Pisa pareggiano 1-1, così come Sassuolo e Parma - Quella di Mateo Pellegrino è la prima rete segnata da fuori area da un giocatore del Parma in Serie A da quella di Adrián Bernabé contro l'Inter, lo scorso 5 aprile. msn.com

Serie A'da 17.00 seansi basliyor! SassuoloParmaTivibu Spor 1 GenoaPisaTivibu Spor 2 x.com

