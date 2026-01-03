Serie A Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono in parità

Nella 18ª giornata di Serie A, le partite delle 15 hanno visto due pareggi: Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa si sono concluse entrambe con il risultato di 1-1. Le gare hanno evidenziato equilibrio e rispettivi momenti di gioco, offrendo un quadro di sostanziale parità tra le squadre coinvolte. Questo risultato si inserisce nel contesto di una giornata caratterizzata da incontri equilibrati e senza vincitori definitivi.

Nelle due gare delle 15 del sabato della 18esima giornata di serie A si registrano due pareggi, entrambi con il risultato di 1-1 nelle due sfide Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa. Al Mapei derby vivace con ribaltamenti di fronte. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nel derby emiliano valido per la 18a giornata di Serie A. Ancora un mezzo passo falso per i neroverdi di Fabio Grosso, al terzo pareggio nelle ultime quattro partite. I 23 punti in classifica tiene al sicuro il Sassuolo dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ma lo allontana dai sogni europei. Punto prezioso, invece, per il Parma di Cuesta in chiave salvezza.

Serie A: Como-Udinese 1-0, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa 1-1. Alle 18 Juve-Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Como- tg24.sky.it

Genoa e Pisa, un punto per sperare. Il Parma rallenta il Sassuolo - La squadra di De Rossi recupera parzialmente dalla brutta batosta subita contro la Roma all'Olimpico, guadagnando un punto al 'Ferraris' contro il Pisa di G ... tuttosport.com

Serie A'da 17.00 seansi basliyor! SassuoloParmaTivibu Spor 1 GenoaPisaTivibu Spor 2 x.com

Serie A: Como-Udinese 1 Sassuolo-Parma 2 Genoa-Pisa X Juventus-Lecce 1 Atalanta-Roma 1 Coppa d'Africa: Senegal-Sudan 1 Mali-Tunisia X - facebook.com facebook

