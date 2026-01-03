Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono 1-1 | la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere

Le partite Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma si sono concluse entrambe con il risultato di 1-1, influenzando gli equilibri in classifica. In un contesto di grande incertezza, le squadre mostrano cautela e prudenza, evidenziando come la paura di perdere stia prendendo il sopravvento. Un momento di transizione che riflette la tensione e la voglia di consolidare posizioni senza rischiare troppo.

Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono entrambe con il risultato di 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere.

Succede tutto nei primi tempi, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1 - Finiscono senza vincitori né vinti le partite del pomeriggio tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e Pisa. ansa.it

SERIE A - Il Pisa va a caccia di punti pesanti in un altro scontro salvezza. Calcio d’inizio alle 15 per Genoa-Pisa: 18esima giornata di Serie A, prima gara del 2026 per i nerazzurri di Alberto Gilardino, peraltro ex di turno. Nei commenti la… x.com

IVG.it. . L’opinionista Matteo Noceti analizza il match Genoa-Pisa e le voci di mercato di Sampdoria, Entella e Spezia - facebook.com facebook

