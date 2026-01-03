Seggiovia si ferma in quota con 160 persone a bordo | un'ora di paura prima di toccare terra

Una seggiovia a San Martino di Castrozza si è fermata in quota con 160 persone a bordo a causa di un guasto tecnico. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, causando un’ora di attesa e preoccupazione tra i turisti. L’intervento delle squadre di emergenza ha permesso di riportare in salvo tutti i passeggeri in sicurezza.

