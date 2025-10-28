L' uragano Melissa fa paura | sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone
Attesi venti a quasi 300 kmh, l'impatto sulla costa caraibica entro la mattina locale; le vittime sono già sette. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
Le impressionanti immagini dell'enorme muro di nuvole dell'uragano Melissa, il più potente del 2025, sorvolato dai "cacciatori di tempeste" della Noaa, l'agenzia per gli Oceani e l'atmosfera americana: l'uragano con i suoi venti a oltre 250 chilometri l'ora rappr - facebook.com Vai su Facebook
La Giamaica attende l'arrivo dell'uragano Melissa, il più potente dell'anno. 7 morti - X Vai su X
L'uragano Melissa fa paura: sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari. "Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone" - La Giamaica attende «l'impatto catastrofico» dell'uragano Melissa, la tempesta più distruttiva del 2025. Lo riporta msn.com
Bloccati dall’uragano, “Noi al sicuro, ma fa paura” - "Staremo qui finché non sarà sicuro rientrare, sempre seguiti dalla nostra agenzia di viaggio – prosegue Brizzi </stron ... lanazione.it scrive
Venti a 280 chilometri orari: Melissa fa paura (e ha già ucciso 7 persone) - Il violentissimo uragano di categoria 5 colpirà la Giamaica oggi. tio.ch scrive