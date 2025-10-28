L' uragano Melissa fa paura | sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari  Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone

Xml2.corriere.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attesi venti a quasi 300 kmh, l'impatto sulla costa caraibica entro la mattina locale; le vittime sono già sette. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l uragano melissa fa paura sta per toccare160la giamaica con venti fino a 300 km orari160 potrebbe160coinvolgere 15 milioni di persone

© Xml2.corriere.it - L'uragano Melissa fa paura: sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari. "Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone"

Argomenti simili trattati di recente

L'uragano Melissa fa paura: sta per toccare la Giamaica con venti fino a 300 km orari. "Potrebbe coinvolgere 1,5 milioni di persone" - La Giamaica attende «l'impatto catastrofico» dell'uragano Melissa, la tempesta più distruttiva del 2025. Lo riporta msn.com

uragano melissa fa pauraBloccati dall’uragano, “Noi al sicuro, ma fa paura” - "Staremo qui finché non sarà sicuro rientrare, sempre seguiti dalla nostra agenzia di viaggio – prosegue Brizzi </stron ... lanazione.it scrive

uragano melissa fa pauraVenti a 280 chilometri orari: Melissa fa paura (e ha già ucciso 7 persone) - Il violentissimo uragano di categoria 5 colpirà la Giamaica oggi. tio.ch scrive

Cerca Video su questo argomento: Uragano Melissa Fa Paura