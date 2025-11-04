Auto con tre persone a bordo va a fuoco sull'Autostrada A16 | paura in Irpinia
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme. Per fortuna, le tre persone a bordo dell'auto sono riuscite a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Lo scontro è stato frontale e violentissimo e nell'auto viaggiavano cinque persone, tra cui un minorenne: la tragedia - facebook.com Vai su Facebook
Auto in fiamme in autostrada: a bordo c'erano tre persone - La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto con un’APS (Autopompaserbatoio), ha provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Come scrive napolitoday.it
Graffignano. Scontro auto-autocarro, tre persone ferite - NewTuscia – GRAFFIGNANO – Vigili del fuoco all’opera a Graffignano per un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo. Si legge su newtuscia.it
Bloccata nell'acqua alta un'auto con tre persone a bordo - Nel capoluogo si segnala in particolare un intervento in via Emilia, dove un'auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta. Come scrive corrieredimaremma.it