Auto con tre persone a bordo va a fuoco sull'Autostrada A16 | paura in Irpinia

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto a spegnere le fiamme. Per fortuna, le tre persone a bordo dell'auto sono riuscite a mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

auto tre persone bordoAuto in fiamme in autostrada: a bordo c'erano tre persone - La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto con un’APS (Autopompaserbatoio), ha provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area. Come scrive napolitoday.it

auto tre persone bordoGraffignano. Scontro auto-autocarro, tre persone ferite - NewTuscia  – GRAFFIGNANO – Vigili del fuoco all’opera a Graffignano per un incidente stradale avvenuto intorno all’ora di pranzo. Si legge su newtuscia.it

auto tre persone bordoBloccata nell'acqua alta un'auto con tre persone a bordo - Nel capoluogo si segnala in particolare un intervento in via Emilia, dove un'auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta. Come scrive corrieredimaremma.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Tre Persone Bordo