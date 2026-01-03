Seggiovia si ferma in quota con 160 persone a bordo | un’ora di paura prima di toccare terra

Una seggiovia a San Martino di Castrozza si è fermata in quota, trattenendo circa 160 persone a bordo. L’incidente, causato da un guasto tecnico, ha provocato un’ora di attesa prima che i passeggeri potessero essere messi in sicurezza e fatti scendere. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio evidenzia l’importanza di controlli regolari e della sicurezza nelle stazioni sciistiche.

Seggiovia si blocca con 160 persone a bordo: i soccorsi tra i 1600 e i 1900 metri di quota - Poco dopo le 12 di sabato 3 gennaio il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ... msn.com

Seggiovia bloccata, soccorsi 160 turisti in Trentino - Sono stati evacuati i 160 turisti che, poco dopo mezzogiorno, sono rimasti bloccati sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera a una ... msn.com

Bloccati nel vuoto: il vento ferma la seggiovia, paura tra gli sciatori - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.