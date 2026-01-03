Ecco le prime immagini di ‘Toxic – A Fairytale for Grown-Ups’, il nuovo film di Geetu Mohandas. La pellicola, con Tara Sutaria nel ruolo di Rebecca, si avvicina alla fase di produzione e promette di offrire una narrazione coinvolgente rivolta a un pubblico adulto. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli su questa nuova produzione, che si preannuncia come un’interessante proposta nel panorama cinematografico.

Tutto sembra essere pronto per Toxic – A Fairytale for Grown-Ups, il film diretto da Geetu Mohandas, che vedrà protagonista l’attrice Tara Sutaria nei panni dell’eroina Rebecca. Il film sposterà l’ago della bilancia sul cinema indiano action e supereroistico. La pellicola uscirà nel 2026 e avrà tanto su cui far riflettere. Il poster di ‘Toxic’. il poster presenta il personaggio di Sutaria come una figura che unisce fragilità e forza innata. L’immagine presenta Rebecca in uno stato di scomposizione, suggerendo un personaggio che affronta la vulnerabilità pur mantenendo un istinto di autorità e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Scopriamo le prime immagini di ‘Toxic’

Leggi anche: Young Sherlock, rilasciate le prime immagini della nuova serie di Prime Video

Leggi anche: Le urla e le fiamme: le prime immagini dell’esplosione mortale durante la festa di capodanno a Crans-Montana

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Trapelate le prime immagini del Samsung Galaxy Z TriFold: scopriamo com'è - In attesa della presentazione ufficiale prevista nei prossimi giorni, iniziano a trapelare le prime immagini dedicate al pieghevole. multiplayer.it

Psychology of People Who Sleep Late Even When They’re Tired

Scopriamo insieme come si conclude Il Club delle Prime Mogli, il film con un cast femminile all star da Diane Keaton e Goldie Hawn - facebook.com facebook