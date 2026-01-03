Sanguinosa aggressione a San Benedetto | testimone nascosto sotto un’auto

A San Benedetto, le indagini continuano dopo l’arresto del sospetto responsabile di una sanguinosa aggressione avvenuta nella notte di Capodanno. L’episodio, avvenuto fuori da un locale nell’area dell’ex galoppatoio, ha coinvolto più persone e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Un testimone ha riferito di aver assistito alla scena nascondendosi sotto un’auto. Le autorità proseguono le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

San Benedetto (Ascoli), 3 gennaio 2025 – Terminata la prima fase, con l'arresto del presunto responsabile degli accoltellamenti avvenuti alle tre del primo giorno dell'anno, fuori di un locale nella zona dell'ex galoppatoio di San Benedetto, le indagini del commissariato di San Benedetto proseguono serrate. Gli investigatori, coordinati dal dirigente Guido Riconi e dalla Procura di Ascoli, hanno ancora molto lavoro da svolgere per chiarire il ruolo delle altre persone coinvolte. Nella giornata di giovedì hanno acquisito le immagini della videosorveglianza cittadina e ieri sono tornati nel locale per acquisire le immagini della videosorveglianza interna al fine di capire cos'è accaduto poco prima che della sanguinosa aggressione.

Notte di violenza. Rissa a colpi di coltello, quattro feriti in riviera. Arrestato un 21enne - All’alba si è fatto accompagnare al pronto soccorso dalla nonna, dicendo che si era tagliato con un coltello mentre affettava il pane. msn.com

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP), RISSA CON ACCOLTELLAMENTO: FERITO GRAVEMENTE UN 17ENNE DI PESCARA Un 17enne originario di Pescara è rimasto ferito gravemente nella sanguinosa rissa con accoltellamento scoppiata alle 3:30 della - facebook.com facebook

