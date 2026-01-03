Saldi invernali | appuntamento sempre atteso per gli acquisti

I saldi invernali sono un’occasione tradizionale per rinnovare il guardaroba e approfittare di offerte vantaggiose. In Italia, l’inizio dei saldi del 2026 ha suscitato l’interesse di circa il 60% degli italiani, pronti a cogliere le opportunità di acquisto a prezzi ridotti. Un momento che, ogni anno, rappresenta un appuntamento importante per consumatori e commercianti, segnando l’avvio di una stagione di sconti e promozioni.

Arezzo, 3 gennaio 2026 – Con l'avvio dei saldi quasi 6 italiani su 10 si dichiarano pronti ad acquistare a prezzi scontati. Un appuntamento che per Confcommercio è atteso dal 47,3% degli acquirenti per comprare articoli desiderati da tempo. Abbigliamento (90,9%) e calzature (80,1%) sono le categorie di prodotti più gettonati, seguite da accessori (41%) e articoli sportivi (40%). Circa 7 consumatori su 10 acquisteranno sia sul canale fisico che digitale, mentre meno di 1 su 10 lo farà solo online. Il 53,3% degli acquirenti comprerà esclusivamente ciò di cui ha bisogno, il 19,3% dichiara di preferire la qualità al prezzo mentre il 18,9% baserà la scelta sul prezzo.

Confesercenti, Marinelli: partono saldi invernali in Irpinia, il 92% dei consumatori in cerca di occasioni - L’appuntamento più atteso dai consumatori, nel quale il negozio fisco resta il perno, con le attività di vicinato in grado di fare la differenza con il ... msn.com

Saldi al via, atteso un giro d'affari da 5-6 miliardi - L'appuntamento è fortemente atteso dal settore del commercio, che spera in un rilancio dei consumi, con un giro d'affari stimato intorno ai 5- ansa.it

