Saldi Invernali | Confesercenti al via il 3 gennaio in Campania Gli sconti però sono già partiti con gli acquisti in ' Pre Saldo'

I Saldi Invernali in Campania inizieranno ufficialmente il 3 gennaio, secondo quanto annunciato da Confesercenti. Intanto, molti negozi hanno già avviato le vendite in modalità 'Pre Saldo', offrendo sconti anticipati. Questa fase consente ai consumatori di approfittare di promozioni prima dell'inizio ufficiale dei saldi, che rappresentano un'opportunità per acquistare prodotti a prezzi ridotti.

Il conto alla rovescia per i saldi entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via sabato 3 gennaio in Campania. Di fatto, però gli sconti sono già iniziati: secondo le stime Confesercenti, migliaia di consumatori hanno già acquistato con sconto nella fase di “pre-saldi”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

