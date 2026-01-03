I saldi invernali sono iniziati oggi nella provincia di Siena, offrendo un’opportunità per acquisti consapevoli sia per imprese che per consumatori. Marco Rossi, presidente di Fismo Confesercenti Siena e Toscana, sottolinea l’importanza di questo momento come occasione centrale per il settore commerciale, mantenendo un approccio pratico e rispettoso delle esigenze di entrambe le parti.

Saldi invernali nella provincia di Siena da oggi. "Un appuntamento centrale per imprese e consumatori" secondo Marco Rossi, esercente e presidente Fismo Confesercenti per la provincia di Siena e Toscana. "L’acquisto non è automatico e dipende dalla qualità reale delle offerte, tra sconti credibili, assortimenti adeguati e trasparenza. In questo quadro i negozi continuano a fare la differenza, perché offrono confronto immediato, consulenza e fiducia, mentre il digitale affianca e integra. Per questo è necessario tutelare i saldi e rivedere le regole sulle promozioni. Tra anticipazioni e formule di pre-saldo il rischio è di svuotare l’evento e penalizzare chi rispetta le norme, mettendo in difficoltà il pluralismo della rete commerciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scattano oggi i saldi invernali: "I negozi ancora centrali per gli acquisti"

