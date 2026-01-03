A Arce, in provincia di Frosinone, un uomo è stato arrestato dopo aver rubato tre catalizzatori da veicoli di una società di raccolta rifiuti. L’individuo si è introdotto nel parcheggio dell’azienda, commettendo il furto in modo furtivo. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto e al recupero della merce trafugata.

Un uomo ha compiuto un furto di tre catalizzatori da altrettanti veicoli appartenenti a una società di raccolta rifiuti, infiltrandosi furtivamente nel parcheggio dell’azienda situata ad Arce, un comune in provincia di Frosinone. Dopo aver portato a termine il suo piano, si è allontanato indisturbato a bordo della sua automobile. Tuttavia, il 40enne originario della Campania, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri che stavano svolgendo un servizio di controllo stradale nella zona circostante. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno rinvenuto i tre catalizzatori, il cui valore sul mercato avrebbe potuto raggiungere circa un migliaio di euro, e pertanto hanno proceduto all’arresto dell’uomo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: ruba catalizzatori a veicoli societa’ rifiuti di Arce, arrestato

Leggi anche: Autista ruba 335 litri di gasolio da veicoli aziendali dell'aeroporto

Leggi anche: Rifiuti abbandonati in strada: scattano multe e sequestri di veicoli | VIDEO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Emergenza smog a Frosinone: nuovo stop ai veicoli più inquinanti dal 17 al 18 dicembre - Non è bastato lo stop dal 13 al 15 dicembre, i livelli ancora alti di smog rilevati dall'Arpa hanno spinto l'amministrazione comunale di Frosinone a riproporre per altri due giorni le misure ... rainews.it

Spia la zia e la cuginetta sotto la doccia, lo specchietto e il drone per “rubare” le immagini: 30enne di Frosinone rischia il processo - facebook.com facebook