Incidente in via Porta di Mare auto contro 4 veicoli parcheggiati | traffico in tilt

Un incidente ha paralizzato la circolazione in via Porta di Mare. Una Alfa Romeo 156 ha perso il controllo finendo per urtare violentemente quattro auto parcheggiate lungo la strada. L’impatto è stato così forte da provocare una carambola, con i veicoli coinvolti spinti l’uno contro l’altro e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

