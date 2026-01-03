Roma fa irruzione in una palestra e ruba 700 euro | arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Roma dopo aver fatto irruzione in una palestra di via Giovanni Battista Valente, da cui ha sottratto circa 700 euro. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, ha portato all’arresto del soggetto, già noto alle autorità, che si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’episodio è avvenuto poco prima dell’alba e sono in corso ulteriori verifiche.

Roma, 3 gennaio 2026 – Un 53enne romano, già noto alle forze dell'ordine, è gravemente indiziato, questa mattina poco prima dell'alba, di aver forzato la porta d'ingresso di una palestra in via Giovanni Battista Valente e, dopo aver rovistato nei locali, di avere asportato 700 euro dagli spogliatoi. La sua azione è stata però interrotta dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che lo hanno intercettato e arrestato in via Collatina mentre tentava di dileguarsi con il bottino. Il denaro è stato interamente recuperato dai Carabinieri e restituito ai responsabili della struttura sportiva. Gli immediati accertamenti hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l'uomo, intorno alle 5 precedenti, aveva già tentato un altro colpo in un panificio della vicina via Andrea Costa, venendo però messo in fuga dal titolare che si trovava già all'interno per l'attività lavorativa.

