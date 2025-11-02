Roma coppia di ladri ruba degli attrezzi da lavoro | bottino da 700 euro

Roma, 2 novembre 2025- Nel pomeriggio di ieri, in via Casilina, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un uomo e una donna, nomadi, di 30 e 29 anni, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nella circostanza, in largo Carlo Guzzi, i militari hanno notato l’uomo forzare, mediante l’uso di forbici da elettricista, la serratura dello sportello posteriore dell’autovettura Fiat Doblò, ed impossessarsi di una borsa di attrezzi professionali per serramenti, del valore di circa 700 euro, e poi darsi alla fuga a bordo dell’autovettura, Ford Fiesta, condotta dalla donna, rimasta ad attenderlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it