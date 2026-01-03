A Roma, i carabinieri del nucleo operativo di Trastevere hanno arrestato un 22enne residente a Mezzocammino, in seguito a un'indagine sulla detenzione di droga e orologi di lusso in casa. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alla criminalità nel quartiere, in collaborazione con la procura della città. L’operazione ha portato alla conferma dell’attenzione delle forze dell’ordine sulla sicurezza urbana.

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Trastevere, in collaborazione con la procura di Roma, hanno proceduto all’arresto di un giovane di 22 anni, originario di Roma e residente in largo Guastalla, nel quartiere Mezzocammino. L’accusa nei suoi confronti è quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. L’operazione è stata avviata nella tarda serata di ieri, quando una pattuglia ha notato il giovane a bordo di un’automobile, ferma nei pressi della sua abitazione, il cui atteggiamento ha destato sospetti nei militari. I carabinieri hanno quindi deciso di effettuare un controllo approfondito, estendendo la perquisizione non solo al veicolo, ma anche all’abitazione del giovane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma: droga e orologi di lusso in casa, arrestato 22enne a Mezzocammino

