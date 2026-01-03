Rogo identificate 3 vittime italiane

Nella tragedia di Crans-Montana, sono state confermate tre vittime italiane. Tra queste, Giovanni Tamburi, studente di 16 anni del liceo Righi di Bologna, è la prima vittima identificata. La sua famiglia e le autorità continuano le operazioni di ricostruzione per fare luce sull’accaduto e supportare le persone colpite da questa triste perdita.

20.50 Identificata la prima vittima italiana nella Strage di Crans-Montana:è Giovanni Tamburi,lo studente 16enne del liceo Righi di Bologna,in vacanza col padre. Era nel locale Le Constellation e finora era conteggiato fra i dispersi. C'è il riscontro del Dna. Identificate altre due vittime italiane dalle autorità svizzere.Le famiglie sono state informate.Sono Emanuele Galeppini e Achille Barosi. Rimangono da identificare altri 3 italiani classificati come dispersi. Lo ha confermato l'Ambasciatore Gian Lorenzo Cornado. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Crans-Montana, identificate tre vittime italiane Leggi anche: Crans Montana, Tajani rassicura le famiglie: “Identificate 6 vittime, non sono italiane” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans Montana, identificati 3 morti italiani: Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. Rogo Crans-Montana, Procura indaga per incendio e omicidio colposi. Almeno 40 vittime - In una nota Palazzo Chigi precisa che gli italiani dispersi sono sei, mentre non sono ancora noti i dati sui deceduti. ilsole24ore.com

Rogo, confermata morte Giovanni Tamburi - Montana: è Giovanni Tamburi, lo studente sedicenne del liceo Righi di Bologna, in vacanza col padre. rainews.it

Identificate 8 vittime, cresce l'angoscia per i sei dispersi italiani - E' un bilancio che si aggiorna di ora in ora quello delle vittime della tragedia di Capodanno al Constellation e sale da 13 a 14 il numero degli italiani feriti nel rogo, di cui nove sono già stati ... ansa.it

Identificate le prime vittime del rogo al locale Constellation. Ancora gravi alcuni feriti. I proprietari del bar non risultano indagati #Nazionale x.com

Tra i feriti ricoverati in ospedale in seguito al rogo scoppiato nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, durante la notte di Capodanno ci sono cinque persone non identificate, "quattro ragazzi e una ragazza". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio - facebook.com facebook

