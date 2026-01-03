Crans Montana Tajani rassicura le famiglie | Identificate 6 vittime non sono italiane

In seguito alla tragedia di Crans Montana, il ministro Tajani ha confermato che le vittime identificate finora non sono di nazionalità italiana. Nel frattempo, l’assessore regionale Guido Bertolaso si occupa ancora dei feriti, sperando di poter individuare eventuali dispersi italiani. La situazione rimane sotto monitoraggio, con attenzione alle operazioni di identificazione e alle testimonianze delle persone coinvolte.

Strage di Crans-Montana, Tajani: “Nessun italiano tra i 6 corpi identificati” - Montana nella notte di Capodanno, ''le autorità svizzere hanno identificato sei cadaveri e tra loro non ci sono italiani'', ma ''aspettiamo di ave ... msn.com

Crans-Montana, Tajani abbraccia i genitori dei ragazzi. «Soffro come padre e come nonno» - Montana, Antonio Tajani, il primo ministro degli Esteri ad andare personalmente sul luogo della strage. ilmattino.it

Crans Montana, si indaga per omicidio: interrogati i proprietari. «Troppe negligenze». Nel bar Le Constellation anche tredicenni - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

