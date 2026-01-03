Crans Montana Tajani rassicura le famiglie | Identificate 6 vittime non sono italiane
In seguito alla tragedia di Crans Montana, il ministro Tajani ha confermato che le vittime identificate finora non sono di nazionalità italiana. Nel frattempo, l’assessore regionale Guido Bertolaso si occupa ancora dei feriti, sperando di poter individuare eventuali dispersi italiani. La situazione rimane sotto monitoraggio, con attenzione alle operazioni di identificazione e alle testimonianze delle persone coinvolte.
L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, continua il suo lavoro con i feriti, nella speranza magari di identificare alcuni degli italiani dispersi. In un'intervista, l'assessore ha spiegato che la questione è più complessa di quanto immaginato, perché i feriti non sono identificabili con certezza a causa delle ustioni e delle bende sul viso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
