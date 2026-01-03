Crans-Montana identificate tre vittime italiane

Sono state identificate tre vittime italiane nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, secondo quanto comunicato dalla polizia svizzera. La notizia rappresenta un momento di dolore per le famiglie coinvolte e richiede attenzione e rispetto per le persone colpite da questa tragedia. La vicenda evidenzia l’importanza di approfondire le cause e le circostanze dell’incidente, in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono tre le vittime italiane dell'incendio di Capodanno di Crans-Montana che sono state identificate dalla polizia svizzera. Lo riferisce all'ANSA l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, senza specificare i nomi. Le famiglie sono state informate. Rimangono da identificare altri tre italiani classificati come dispersi.

Sono state identificate altre due vittime italiane tra i giovani della strage di Crans-Montana

