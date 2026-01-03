Rissa tra stranieri a Firenze assessore | basta propaganda

Un episodio di violenza tra stranieri a Firenze è stato ripreso in un video che mostra il gruppo coinvolto in una rissa, utilizzando sedie e tavolini come strumenti di aggressione. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. L'assessore comunale ha invitato a evitare propagande e a rispettare il lavoro delle forze dell'ordine.

In un filmato si vede un gruppo di stranieri che si colpiscono anche con sedie e tavolini. Indagini sono state avviate dai carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rissa tra stranieri a Firenze, assessore: “basta propaganda” Leggi anche: La mega-rissa degli stranieri a Firenze. Ma per la sinistra è stato il "Capodanno più bello" Leggi anche: Roma, maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie: 4 arresti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Video choc, la mega-rissa degli stranieri in piazza Duomo a Firenze; Comune Firenze, ‘indagini su rissa in piazza Duomo ma stop propaganda’; Firenze, megarissa in p.zza Duomo nella notte di Capodanno; Maxi rissa in Duomo, attacco di FdI alla sindaca. Firenze: Analisi della Rissa di Capodanno in Piazza Duomo e le sue Conseguenze - Un episodio violento ha scosso Firenze nella notte di Capodanno, quando in piazza Duomo è scoppiata una rissa che ha coinvolto un gruppo di giovani stranieri. notizie.it

Firenze: Rissa in Piazza Duomo, Indagini in Corso dopo il Violento Episodio di Capodanno - Una rissa avvenuta in piazza Duomo a Firenze ha scosso le celebrazioni del Capodanno, suscitando preoccupazione e allerta tra i cittadini e le autorità locali. notizie.it

Comune Firenze, 'indagini su rissa in piazza Duomo ma stop propaganda' - "La rissa in piazza Duomo è grave e ci saranno le verifiche delle forze dell'ordine. ansa.it

La mega-rissa degli stranieri a #Firenze. Ma per la sinistra è stato il "Capodanno più bello" - facebook.com facebook

La mega-rissa degli stranieri a #Firenze. Ma per la sinistra è stato il "Capodanno più bello" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.