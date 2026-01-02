La mega-rissa degli stranieri a Firenze Ma per la sinistra è stato il Capodanno più bello

Nella notte di Capodanno a Firenze, in piazza Duomo, si è verificata una violenta rissa tra un gruppo di giovani di origine maghrebina. Circa venti persone si sono affrontate utilizzando tavoli, sedie e bottiglie, creando scompiglio in un momento di festa. L'evento ha suscitato diverse reazioni, anche tra chi ha definito la notte come il

Stranieri scatenati in piazza Duomo a Firenze nella notte di Capodanno. Intorno alle 00:40, una ventina di giovani di origine maghrebina hanno dato vita a una violenta rissa utilizzando tavoli, sedie e bottiglie. L'episodio è iniziato in piazza della Repubblica per poi spostarsi davanti a una pizzeria in piazza Duomo. L'esterno del locale è stato devastato. Durante la colluttazione è stata scagliata una bottiglia all'interno del locale, fortunatamente senza colpire nessuno dei dipendenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per riportare la situazione sotto controllo.

