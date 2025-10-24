Roma maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie | 4 arresti

Imolaoggi.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rissa nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione Termini. Coinvolti 4 cittadini stranieri, tre uomini e una donna Dopo una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Giolitti, nei pressi di piazza dei Cinquecento, dove, al loro arrivo, la rissa era ancora in corso. I militari sono riusciti a bloccare i. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

roma maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie 4 arresti

© Imolaoggi.it - Roma, maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie: 4 arresti

