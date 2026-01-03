Rimini la sentenza dei più giovani sul Capodanno Meglio di Firenze non ce l' aspettavamo così
Rimini si conferma come meta preferita dai giovani per il Capodanno, sorprendendo con un’offerta variegata di eventi. Tra la Liscio Street Parade, il Rds Party e i fuochi d’artificio al castello, la città si distingue per un mix di musica, spettacolo e tradizione che ha superato le aspettative, anche rispetto a mete più consolidate come Firenze. Una scelta che riflette la voglia di festeggiare in modo semplice e autentico.
Liscio Street Parade, Rds Party, e l'ormai immancabile spettacolo dei fuochi d'artificio con tanto di incendio al castello. A Rimini, il Capodanno 2025 si è rivelato pieno zeppo di appuntamenti e di alternative tra cui scegliere. Anticipata dai concerti del 29 e 30 dicembre - che hanno visto.
