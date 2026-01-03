Rimini la sentenza dei più giovani sul Capodanno Meglio di Firenze non ce l' aspettavamo così

Rimini si conferma come meta preferita dai giovani per il Capodanno, sorprendendo con un’offerta variegata di eventi. Tra la Liscio Street Parade, il Rds Party e i fuochi d’artificio al castello, la città si distingue per un mix di musica, spettacolo e tradizione che ha superato le aspettative, anche rispetto a mete più consolidate come Firenze. Una scelta che riflette la voglia di festeggiare in modo semplice e autentico.

