Manna svela | Roma rivale per lo Scudetto? Ce lo aspettavamo Ecco chi può arrivare a gennaio dico questo sul possibile ritorno di Insigne

Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così nel pre-partita del match contro la Roma di Serie A 202526. A DAZN nel pre-partita di Roma Napoli della 13ª giornata di Serie A, il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato così. ROMA RIVALE SCUDETTO – « Assolutamente sì, perché la Roma ha fatto un girone di ritorno incredibile con mister Ranieri. Penso sia stata la prima, se non sbaglio. Ha fatto veramente una cavalcata notevole, quindi la squadra è stata migliorata. È arrivato un allenatore che si presenta da solo, di grande spessore. Mi spiace stasera che non sia in panchina perché è una partita di livello, uno spot per il calcio italiano.

