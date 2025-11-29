Invalido e disoccupato dopo l’incidente senza cintura sul sedile posteriore a 24 anni il risarcito con più di 1 milione | la sentenza dei giudici di Firenze

Il tribunale di Firenze ha riconosciuto un risarcimento superiore a 1 milione di euro a un giovane toscano rimasto invalido in un incidente stradale del 2017, in cui un suo amico per le vita. Una cifra molto più alta rispetto ai circa 367 mila euro inizialmente erogati dalla compagnia assicurativa. I giudici fiorentini, dopo aver esaminato la cartella medica e disposto una perizia medico-legale, hanno riconosciuto al ragazzo non solo i « danni fisci per la grave disabilità», ma anche i « danni morali» e quelli da « perdita del rapporto lavorativo ». Per la magistrata Susanna Zanda, infatti, «le conseguenze lesive sono state tali da aver impedito al ragazzo di poter, ad oggi, svolgere attività lavorativa compatibile con le sue ridotte capacità fisiche», si legge nella sentenza. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche questi approfondimenti

Invalido e disoccupato dopo l’incidente senza cintura sul sedile posteriore, a 24 anni il risarcito con più di 1 milione: la sentenza dei giudici di Firenze - Il tribunale ha riconosciuto al giovane non solo i «danni fisici», ma anche quelli «morali e da perdita del rapporto lavorativo» ... Scrive open.online

«Invalido e disoccupato: chi sta peggio di me?» - Caro direttore,chissà perché si parla sempre molto poco di due particolari categorie di persone: degli invalidi civili e dei disoccupati ultracinquantenni. Come scrive avvenire.it