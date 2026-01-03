Resta in carcere il 21enne ascolano che ha ferito al volto con un coltello un 17enne pescarese

Resta in carcere il 21enne ascolano coinvolto nell'aggressione avvenuta durante la notte di Capodanno, in cui ha ferito al volto un 17enne di Pescara e al braccio un 20enne di Martinsicuro. L'indagato è accusato di aver agito con violenza durante l'episodio avvenuto nella zona urbana della città, mantenendo la detenzione in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini.

Rimarrà in carcere il 21enne ascolano che la notte di San Silvestro ha colpito con un coltello al volto un 17enne di Pescara sfregiandolo, e ha ferito al braccio un 20enne di Martinsicuro. Lo ha deciso il gip del tribunale di Ascoli come riporta Agi, convalidando l'arresto effettuato dagli agenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Resta in carcere il 21enne ascolano che ha ferito al volto con un coltello un 17enne pescarese Leggi anche: Lite condominiale con una vicina, uomo ferito al volto con un coltello Leggi anche: L'abuser 14enne di una 12enne è stato torturato in carcere, il padre denuncia: "Ferito con lamette al volto" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Morto in carcere: scatta il maxi risarcimento: 430mila euro ai familiari. Rissa a colpi di coltello a Capodanno, il 21enne resta in carcere - Deve rimanere rinchiuso nel carcere di Ascoli Piceno il 21enne di Carassai (Ascoli Piceno) accusato di aver accoltellato due giovani la notte di Capodanno a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). msn.com

Amri resta in carcere. Accusato del delitto di Hekuran Cumani - Il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta avanzata dal suo difensore, l’avvocato Vincenzo Bochicchio che, nel ... lanazione.it

Yassin Amri resta in carcere - Yassin Amri, il 21enne accusato dell'omicidio di Hekuran Cumani, resta in carcere. rainews.it

https://etvmarche.it/03/01/2026/rissa-di-capodanno-un-21enne-di-carassai-resta-in-carcere/ - facebook.com facebook

Rissa a colpi di coltello a Capodanno, il 21enne resta in carcere. Il gip del tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Il ragazzo nega ogni accusa #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.