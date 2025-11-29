L' abuser 14enne di una 12enne è stato torturato in carcere il padre denuncia | Ferito con lamette al volto

Torture e minacce in carcere ai danni di un 14enne. Il padre denuncia: "Lesioni con lamette per vendicarsi del reato compiuto". Chiesto il trasferimento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - L'abuser 14enne di una 12enne è stato torturato in carcere, il padre denuncia: "Ferito con lamette al volto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“La ricerca delle conversazioni utili ai fini delle indagini è stata effettuata tramite la ricerca per parole chiave, quali ‘S.’, ‘abuser’, ‘manipolatore’, ‘lista’”: sono questi i termini cercati dagli inquirenti nelle chat delle scrittrici, attiviste e femministe Carlotta Vagnoli, V - facebook.com Vai su Facebook

Presunta violenza su 12enne, restano in carcere i 3 accusati - Anche per il terzo imputato, il maggiorenne detenuto nel carcere di Sulmona, il gip Iolanda Di Rosa del tribunale dell’Aquila (competente per questi reati) ha rigettato la richiesta di misura ... Scrive rainews.it

“Nessuna violenza, eravamo fidanzati”: interrogati i due minorenni accusati di stupro sulla 12enne di Sulmona - Sono iniziati oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell’Aquila, gli interrogatori di garanzia dei due minorenni coinvolti nel terribile caso di abusi sessuali e ricatti ... Segnala fanpage.it

Video online degli abusi sulla 12enne, tre arresti - Tre persone, un 18enne e due minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sulmona per le violenze su una ragazzina di 12 anni, poi pubblicate ... Segnala ansa.it