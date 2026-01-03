Quattro le studentesse con il massimo dei voti Consegnate le borse di studio con la Bcc

A Sarsina si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio, organizzata dal Comune con il supporto della Banca di Credito Cooperativo. Quattro studentesse hanno ricevuto 250 euro ciascuna, premio per aver conseguito il massimo dei voti durante il percorso scolastico. L’evento conferma l’impegno locale nel valorizzare l’eccellenza educativa e il merito degli studenti.

Tradizionale cerimonia di premiazione delle borse di studio a Sarsina, organizzata dal Comune con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo che ha messo a disposizione 250 euro, per ciascuna delle quattro studentesse che hanno ottenuto il massimo dei voti durante il loro percorso scolastico. Sono: Alessia Capacci (Liceo V. Monti), Cecilia Fusai e Giorgia Salighini (Liceo A. Righi) e Marta Nucci (Itc R. Serra). L'iniziativa è stata celebrata presso il Municipio di Sarsina, presenti il sindaco Enrico Cangini, il presidente della Bcc Mauro Fabbretti e altri membri dell'Amministrazione. Espressi apprezzamenti per l'impegno e i risultati delle studentesse, sottolineando l'importanza di investire nei giovani.

