Borse di studio per quattro studentesse diplomate col massimo dei voti | Esempio per la comunità

Il Comune di Sarsina ha recentemente premiato quattro studentesse diplomate con il massimo dei voti, confermando la propria attenzione all’istruzione e al merito. La cerimonia, tradizionale occasione di riconoscimento, sottolinea l’importanza di valorizzare l’impegno degli studenti e di promuovere un esempio positivo per la comunità locale. Un gesto che testimonia l’impegno dell’amministrazione nel sostenere il percorso educativo dei giovani.

Come da tradizione, nei giorni che precedono la fine dell'anno, il Comune di Sarsina ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio destinate agli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola superiore con il massimo dei voti.

