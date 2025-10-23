La banca romagnola premia i diplomati con il massimo dei voti con una borsa di studio
Sabato alle 9,30 l’aula Icaro 1 del liceo Morgagni ospiterà la premiazione dei 128 studenti delle superiori di Forlì e Forlimpopoli diplomati con il massimo dei voti (100 centesimi e 100 centesimi e lode) al termine dell’anno scolastico 20242025. L’iniziativa è promossa dalla Bcc ravennate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il presidente Gambi ha ribadito che "LA BCC è la banca del territorio, delle comunità di pianura, della collina e della montagna romagnola che punta alla crescita sostenibile del territorio, senza mai dimenticare la solidarietà come abbiamo dimostrato a seguito - facebook.com Vai su Facebook
Sanità, attivata in Emilia-Romagna una banca dati aperta a tutti (e gratuita) sulla salute dei cittadini per fare prevenzione e pianificare gli interventi - X Vai su X
Consegna dei premi allo studio Emil Banca - É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l'ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti ... Segnala redacon.it
I premi allo studio di Emil Banca. Riconoscimenti a 60 giovani - É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l’ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti soci (o figli di soci) che si sono laureati o ... Si legge su msn.com