La banca romagnola premia i diplomati con il massimo dei voti con una borsa di studio

Forlitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato alle 9,30 l’aula Icaro 1 del liceo Morgagni ospiterà la premiazione dei 128 studenti delle superiori di Forlì e Forlimpopoli diplomati con il massimo dei voti (100 centesimi e 100 centesimi e lode) al termine dell’anno scolastico 20242025. L’iniziativa è promossa dalla Bcc ravennate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

