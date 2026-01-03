Sci alpino oggi in TV dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Kranjska Gora | orari e programma

Oggi, a Kranjska Gora, si disputa la prima gara della Coppa del Mondo 2026 nello sci alpino, con lo slalom gigante femminile. Ecco gli orari e il programma per seguire l'evento in TV, per rimanere aggiornati sulle prestazioni delle atlete in questa tappa di apertura della stagione.

La prima gara del 2026 della Coppa del Mondo si terrà oggi a Kranjska Gora. In Slovenia è in programma uno slalom gigante femminile. Si parte alle ore 10. Diretta TV su Eurosport e in chiaro su Rai 2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom Gigante femminile a Copper Mountain: orari e programma

Leggi anche: Sci alpino oggi in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Semmering e il Super G maschile a Livigno: orari e programma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Quando lo sci alpino oggi: orari slalom Semmering, tv, startlist, streaming; Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom femminile a Semmering: orari e programma; Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; Slalom femminile a Semmering: trionfa una devastante Shiffrin.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kranjska Gora, tv, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming - La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, ... oasport.it

Sci alpino in TV, dove vedere lo Slalom gigante femminile a Semmering e il Super G maschile a Livigno: orari e programma - Le donne sono impegnate in Austria nello slalom gigante, quasi in contemporanea a Livigno di ... fanpage.it