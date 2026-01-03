Quando corre Van der Poel nella Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven | orario programma streaming

Van der Poel gareggerà nella Coppa del Mondo di ciclocross a Zonhoven, con l'evento programmato nei prossimi giorni. Di seguito, orario, programma e le modalità di streaming per seguire la gara. La stagione internazionale si avvicina alle fasi finali, con i Mondiali in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio, rappresentando un momento importante per i protagonisti del settore.

La stagione del grande ciclocross internazionale entra sempre più nel vivo; i corridori si avvicinano all’appuntamento clou dei Mondiali, competizione in programma dal 30 gennaio al 1 febbraio. La Coppa del Mondo torna in pista domani, 4 gennaio, a Zonhoven per disputare la nona tappa sulle dodici previste dal calendario. La gara élite maschile, il via è previsto alle 15:10, rappresenta certamente il piatto forte di giornata. Mathieu van der Poel sembra ormai un cannibale insaziabile che nessuno riesce a fermare e punterà, senza esitazione alcuna, a dilatare ulteriormente la sua impressionante serie di successi consecutivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

