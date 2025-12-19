Quando corrono Van der Poel e Van Aert nel fine settimana di ciclocross | orari programma streaming Previste due tappe di Coppa del Mondo

Nel prossimo fine settimana, Van der Poel e Van Aert si sfideranno in due tappe di Coppa del Mondo di ciclocross, distanziate di appena ventiquattro ore. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di seguire da vicino i duelli tra i due campioni, con orari, programma e streaming disponibili per vivere al meglio ogni emozione di questa intensa sfida.

Due tappe in ventiquattro ore, la possibilità per gli appassionati di poter godere di altrettanti entusiasmanti duelli tra i fenomeni del circuito. La Coppa del Mondo di ciclocross non lascia, ma raddoppia con un fine settimana in cui si corre ad Anversa, sabato 20, e a Koksijde domenica 21. Entrambe le gare inizieranno alle 15:10. Mathieu van der Poel ha scaldato i motori ed è pronto a sfidare il suo storico rivale Wout van Aert. L’olandese ha già lasciato il segno al debutto stagionale e, nonostante una condizione non ancora ideale, si è imposto a Namur davanti al leader della classifica generale Thibau Nys e al vincitore dello scorso anno Michael Vanthourenhout. 🔗 Leggi su Oasport.it

