Dove vedere in tv Van der Poel a Namur | orario Coppa del Mondo ciclocross programma streaming

Mathieu Van der Poel torna in azione a Namur, partecipando alla quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su orari, programma e modalità di streaming per seguire l'attesa competizione sul fango belga.

Mathieu Van der Poel è atteso sul fango belga di Namur per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di ciclocross. Per il fuoriclasse neerlandese si tratta del debutto stagionale nella specialità e soprattutto del ritorno alle competizioni dopo quasi tre mesi di stop. L’ultima gara disputata dal trentenne dell’Alpecin-Deceuninck risale infatti ai Mondiali di mountain bike dello scorso 14 settembre a Crans Montana. Il sette volte campione iridato di ciclocross, che punterà all’ottavo titolo il 1° febbraio 2026 a Hulst, torna dunque a gareggiare dopo aver recuperato dai problemi fisici che lo avevano portato ad abbandonare in anticipo il Tour de France. Oasport.it

