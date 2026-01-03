Pil previsto in crescita a Verona Tra le regioni strappato il primato al Veneto

Per il 2024, il Pil di Verona mostra segnali di crescita, distinguendosi nel panorama regionale. Dopo aver superato il Veneto, la città si conferma come uno dei principali motori economici del territorio, contribuendo a una tendenza di moderata espansione dell’economia italiana. Questa evoluzione rispecchia un contesto di resilienza e stabilità, che vede nelle prospettive di Verona un elemento positivo per il quadro economico complessivo.

Il panorama economico italiano per l'anno appena iniziato si delinea come un esercizio di resilienza e moderata espansione, con il prodotto interno lordo (Pil) che si appresta a superare la soglia dei 2.300 miliardi di euro in termini nominali. Nonostante un incremento nominale del 2,9%, la.

