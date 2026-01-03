Pil previsto in crescita a Verona Tra le regioni strappato il primato al Veneto
Per il 2024, il Pil di Verona mostra segnali di crescita, distinguendosi nel panorama regionale. Dopo aver superato il Veneto, la città si conferma come uno dei principali motori economici del territorio, contribuendo a una tendenza di moderata espansione dell’economia italiana. Questa evoluzione rispecchia un contesto di resilienza e stabilità, che vede nelle prospettive di Verona un elemento positivo per il quadro economico complessivo.
Il panorama economico italiano per l’anno appena iniziato si delinea come un esercizio di resilienza e moderata espansione, con il prodotto interno lordo (Pil) che si appresta a superare la soglia dei 2.300 miliardi di euro in termini nominali. Nonostante un incremento nominale del 2,9%, la. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Verona motore economico del Veneto: crescita del PIL pro-capite superiore a quella nazionale e regionale
Leggi anche: Veneto, mercato immobiliare in crescita: Padova tra le città più "vivaci"
Pil, l’Emilia-Romagna sarà la locomotiva d’Italia nel 2026: sul podio Lazio e Piemonte - Il Pil nazionale in termini nominali dovrebbe superare i i 2. corriere.it
CGIA – MESTRE * STIME PIL 2026: «AL TOP EMILIA ROMAGNA, POI LAZIO PIEMONTE E FVG / TRENTO ALL’81MO POSTO, BOLZANO AL 63MO» - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// NEL 2026 IL PIL SUPERA I 2. agenziagiornalisticaopinione.it
***Pil: Istat, crescita attesa in 2025-2026 sostenuta da domanda interna - Il Pil e' atteso in crescita dello 0,5% nel 2025 e dello 0,8% nel 2026, dopo essere aumentato dello 0,7% ... ilsole24ore.com
Gennaio 2026 tempo di respiro lento Il 2025 è stato un’altalena di emozioni. Notizie improvvise, cambiamenti non cercati, momenti di crescita che hanno chiesto più forza del previsto. Ho provato a raccogliere le emozioni una ad una, a dare loro un nome, a - facebook.com facebook
Il governo aveva previsto una crescita del Pil dell’1,2%. Chiudiamo allo 0,5%, meno della metà e un po’ meno del 2024 (0,7%). Quel che è peggio è che il governo sembra ormai avere istituzionalizzato lo zerovirgola L'opinione di Carlo Cottarelli è sul nuovo n x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.