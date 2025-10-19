Veneto mercato immobiliare in crescita | Padova tra le città più vivaci

Padovaoggi.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato immobiliare residenziale in Veneto ha registrato nel primo semestre 2025 un aumento delle compravendite del +10,5%, un dato che posiziona la regione al quinto posto per numerosità.  Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

veneto mercato immobiliare crescitaImmobiliare, il Veneto corre: Treviso guida la crescita dei centri medi nel primo semestre 2025 - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it scrive

Analisi del mercato immobiliare italiano nel 2025: dati e trend - Il mercato immobiliare italiano ha mostrato una crescita sostenuta, con una variazione percentuale media dei prezzi delle abitazioni pari al 4,7% rispetto all’anno precedente. Da notizie.it

veneto mercato immobiliare crescita"Mercato immobiliare fuori controllo" - che colpisce non solo la parte indigente della popolazione (passata da 4,8 milioni nel 2012 a 5,7 nel 2024), ma anche la parte costituita da tutti quei ... Da polesine24.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Mercato Immobiliare Crescita