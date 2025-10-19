Veneto mercato immobiliare in crescita | Padova tra le città più vivaci
Il mercato immobiliare residenziale in Veneto ha registrato nel primo semestre 2025 un aumento delle compravendite del +10,5%, un dato che posiziona la regione al quinto posto per numerosità. Ma cosa succede se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente? Secondo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
PONZANO (TV) - VA AL MERCATO E LASCIA IL GAS ACCESO: CONDOMINIO IN FIAMME, 5 INTOSSICATI Paura a Ponzano Veneto. Anziana va al mercato e dimentica la pentola sul fornello: condominio in fiamme. Cinque persone intossicate, trenta evacuat
Pubblicato il report dell'Osservatorio regionale Mercato del Lavoro con tutti i dati sui tirocini extracurriculari attivati in Veneto nel periodo 2019-2024.
Immobiliare, il Veneto corre: Treviso guida la crescita dei centri medi nel primo semestre 2025
Analisi del mercato immobiliare italiano nel 2025: dati e trend - Il mercato immobiliare italiano ha mostrato una crescita sostenuta, con una variazione percentuale media dei prezzi delle abitazioni pari al 4,7% rispetto all'anno precedente.
"Mercato immobiliare fuori controllo" - che colpisce non solo la parte indigente della popolazione (passata da 4,8 milioni nel 2012 a 5,7 nel 2024), ma anche la parte costituita da tutti quei