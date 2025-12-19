Verona motore economico del Veneto | crescita del PIL pro-capite superiore a quella nazionale e regionale
Verona si distingue come uno dei principali motori economici del Veneto, mostrando una crescita del PIL pro-capite superiore sia a livello nazionale che regionale. Con un incremento del 1,9%, la provincia conferma il suo ruolo strategico nell’economia del territorio, sostenuta da un dinamismo che ne rafforza la posizione e apre nuove prospettive di sviluppo e innovazione.
La provincia di Verona si conferma uno dei principali motori economici del Veneto, con una crescita del PIL pro-capite (+1,9%) superiore alla media nazionale (+0,9%) e regionale (+1,3%). L’impatto delle tensioni commerciali non risulta finora significativo, grazie all’elevata diversificazione dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: La Cina vuole raddoppiare il Pil pro capite in 10 anni, ma la crescita rallenta
Leggi anche: Pil, il Sud guida la crescita e la Puglia è terza in Italia. Ma la ricchezza pro-capite è bassa
Verona motore economico del Veneto: crescita, export e turismo in primo piano; VIDEO | Verona si conferma motore economico della regione Veneto; Report di economia, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo top; Report, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo al top.
Report di economia, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo top - Report Deloitte, Verona è il motore dell'economia del Veneto e corre più dell'Italia: Pil e turismo ai vertici nazionali ... veronaoggi.it
Veneto, il turismo si conferma un motore economico in piena efficienza - Se i dati pubblicati negli ultimi giorni a livello nazionale parlano di un'estate da record per il turismo in Italia, le conferme arrivano ulteriormente per il Veneto. rainews.it
Verona maglia nera in Veneto per gli incidenti mortali con la moto: primato anche per i feriti - Verona maglia nera in Veneto per incidenti mortali in moto e per scontri con feriti. corrieredelveneto.corriere.it
Veneto: Incentivi e Investimenti per PMI e Mid-Cap #shorts
Verona si conferma un vero motore economico del Veneto: nel 2025 il PIL pro-capite cresce del 1,9%, superando la media regionale (+1,3%) e quella nazionale (+0,9%). La provincia mantiene un ruolo di rilievo sia nell’export sia nel turismo, consolidando la - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.