Verona si distingue come uno dei principali motori economici del Veneto, mostrando una crescita del PIL pro-capite superiore sia a livello nazionale che regionale. Con un incremento del 1,9%, la provincia conferma il suo ruolo strategico nell’economia del territorio, sostenuta da un dinamismo che ne rafforza la posizione e apre nuove prospettive di sviluppo e innovazione.

© Veronasera.it - Verona motore economico del Veneto: crescita del PIL pro-capite superiore a quella nazionale e regionale

La provincia di Verona si conferma uno dei principali motori economici del Veneto, con una crescita del PIL pro-capite (+1,9%) superiore alla media nazionale (+0,9%) e regionale (+1,3%). L’impatto delle tensioni commerciali non risulta finora significativo, grazie all’elevata diversificazione dei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: La Cina vuole raddoppiare il Pil pro capite in 10 anni, ma la crescita rallenta

Leggi anche: Pil, il Sud guida la crescita e la Puglia è terza in Italia. Ma la ricchezza pro-capite è bassa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Verona motore economico del Veneto: crescita, export e turismo in primo piano; VIDEO | Verona si conferma motore economico della regione Veneto; Report di economia, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo top; Report, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo al top.

Report di economia, Verona è il motore del Veneto: export, pil e turismo top - Report Deloitte, Verona è il motore dell'economia del Veneto e corre più dell'Italia: Pil e turismo ai vertici nazionali ... veronaoggi.it